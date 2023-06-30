Кожне міністерство має представити карту змін відповідно до доктрини Зеленського, - Шмигаль

Всі ці документи мають повинні бути доступні для публічного ознайомлення, обговорення та дискусій.

Кожне українське міністерство має представити дорожню карту змін відповідно до озвучених Президентом Володимиром Зеленським елементів нової доктрини.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомо, 29 червня Зеленський виступив у Раді і озвучив п'ять орієнтирів доктрини, серед яких - філософія перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості і трансформація України за наступні 10 років.

"Це має бути комплексна, чітка та публічна стратегія. Все має бути викладено в зрозумілій і чіткій структурі. Всі ці документи мають бути доступні для публічного ознайомлення, обговорення та дискусій", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що наявність такої карти змін буде особистою відповідальністю кожного міністра.

Нагадаємо, Зеленський виступив у парламенті з нагоди Дня Конституції України. Окрім президента, в сесійній залі були присутні весь склад уряду, РНБО, силовики і Генпрокурор.