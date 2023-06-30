Кожне міністерство має представити карту змін відповідно до доктрини Зеленського, - Шмигаль

Кожне українське міністерство має представити дорожню карту змін відповідно до озвучених Президентом Володимиром Зеленським елементів нової доктрини.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Як відомо, 29 червня Зеленський виступив у Раді і озвучив п'ять орієнтирів доктрини, серед яких - філософія перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості і трансформація України за наступні 10 років.
"Це має бути комплексна, чітка та публічна стратегія. Все має бути викладено в зрозумілій і чіткій структурі. Всі ці документи мають бути доступні для публічного ознайомлення, обговорення та дискусій", - пояснив Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що наявність такої карти змін буде особистою відповідальністю кожного міністра.
Нагадаємо, Зеленський виступив у парламенті з нагоди Дня Конституції України. Окрім президента, в сесійній залі були присутні весь склад уряду, РНБО, силовики і Генпрокурор.