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Кожне міністерство має представити карту змін відповідно до доктрини Зеленського, - Шмигаль

Всі ці документи мають повинні бути доступні для публічного ознайомлення, обговорення та дискусій.

Кожне міністерство має представити карту змін відповідно до доктрини Зеленського, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Кожне українське міністерство має представити дорожню карту змін відповідно до озвучених Президентом Володимиром Зеленським елементів нової доктрини.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомо, 29 червня Зеленський виступив у Раді і озвучив п'ять орієнтирів доктрини, серед яких - філософія перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості і трансформація України за наступні 10 років. 

"Це має бути комплексна, чітка та публічна стратегія. Все має бути викладено в зрозумілій і чіткій структурі. Всі ці документи мають бути доступні для публічного ознайомлення, обговорення та дискусій", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що наявність такої карти змін буде особистою відповідальністю кожного міністра.

Нагадаємо, Зеленський виступив у парламенті з нагоди Дня Конституції України. Окрім президента, в сесійній залі були присутні весь склад уряду, РНБО, силовики і Генпрокурор.

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