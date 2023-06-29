Рада спрямувала на обороноздатність ще 2 млрд і підтримала право українців обирати, на які проєкти використають кошти громад

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 9165, що передбачає механізм громадської участі – голосування українців через Дію за проєкти, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку. Правками до документу цьогорічний фонд у 2 млрд гривень спрямували на підвищення обороноздатності.

Згідно з документом, проєкти, що пройшли відбір за формальними ознаками, будуть виставлені для голосування мешканців регіонів. Тож жителі вирішуватимуть, який проєкт реалізовувати, який – ні, повідомили в Центрі протидії корупції.

У Міністерстві відновлення зазначали, що 9165 дозволить першочергово спрямувати кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на проєкти регіонів, які найбільше постраждали від війни. Раніше норми розподілу коштів ДФРР враховували чисельність населення та валовий регіональний продукт, але ці показники під час війни не є актуальними.

Документ пропонував з 2 млрд гривень ДФРР у 2023 році 50% розділити між усіма областями, а ще 50% – між тими, які найбільше постраждали від бойових дій (Донецькою, Житомирською, Запорізькою, Київською, Миколаївською, Сумською, Харківською, Херсонською, Чернігівською, Одеською та Дніпропетровською). Але ухвалення документу затягнули і на реалізацію проєктів в цьому році лишилося небагато часу, тож до другого читання внесли правку про переспрямування 2 млрд гривень з цьогорічного фонду регіонального розвитку на підвищення обороноздатності.

“Зваживши на те, що Верховна Рада досі не ухвалила законопроєкт 9165 в цілому через велику кількість поправок, а до кінця року залишається замало часу для повноцінної реалізації регіональних інфраструктурних проектів, ми внесли пропозицію щодо спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на потреби Збройних Сил України, а саме на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання”, – заявляла голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.