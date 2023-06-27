Кабмін призначив Камишіна координувати питання укриттів, а Кубраков очолить комісію з перевірки мостів

"Президент чітко поставив завдання – укриттів має бути більше, вони мають бути обладнані та підготовлені належним чином", - заявив Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів на засіданні 27 червня розпорядився призначити відповідальних із перевірки стану укриттів та мостів.

Як зазначив у своїй промові прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін буде координувати й контролювати всі питання та процеси, які пов’язані з бомбосховищами.

"Президент чітко поставив завдання – укриттів має бути більше, вони мають бути обладнані та підготовлені належним чином. Даємо тут Міністру Камишіну всі можливості, аби напрацювати та швидко подати необхідні рішення, що потрібні для виконання цих завдань", - сказав Шмигаль.

Крім цього, уряд створює комісію для перевірки стану мостів. На попередньому засіданні РНБО йшлося про те, що є проблеми у цій сфері і, за словами глави уряду, у деяких регіонах їх не розв'язують.

Комісію щодо мостів очолить віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Шмигаль додав, що КМУ очікуємо звіт про стан переправ, а далі будуть "відповідні рішення".

Нагадаємо, нині Кабмін підтримав проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності очільників КМДА Віталія Кличка та КМВА Сергія Попка. Також звільнив низку глав адміністрацій, а на деяких теж очікують догани.

Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував догани і звільнення керівників в областях за результатами перевірки сховищ в Україні. Він зазначив, що комісії Міністерства внутрішніх справ разом із ДСНС оглянули близько 63 тисяч об’єктів. При цьому лише 77% сховищ готові до використання. Інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки.