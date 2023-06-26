"Укроборонпром" виправдався за ракетну програму: частина виконана, невиконану розслідують

У концерні запевнили, що результати службової перевірки направили в СБУ і Мінстратегпром ще у квітні.

Концерн "Укроборонпром" опублікував розʼяснення щодо реалізації ракетної програми. Він стверджує, що значна її частина, розроблена за дорученням президента України та затверджена на найвищому рівні, успішно виконана, але "деякі питання подальшої її реалізації залишаються невирішеними".

За рішенням генерального директора ДК “Укроборонпром” Юрія Гусєва – у рамках координації – підрозділи безпеки Концерну у березні-квітні 2023 провели перевірку щодо встановлення причин невиконання окремих заходів ракетної програми. Про це повідомили в пресслужбі концерну.

"Результати службової перевірки для вжиття відповідних заходів 25 квітня поточного року було направлено до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Провал ракетної програми джерела УП називають однією з причин заміни керівника "Укроборнпрому". Офіційно про рішення замінити Юрія Гусєва на гендиректора Заводу імені Малишева Германа Сметаніна ще не оголосили, але, за даними журналістів, рішення вже погодили в уряді.

Про зміну керівника "Укробронпрому" LB.ua писав ще 17 червня. Співрозмовники редакції повідомили, що він може залишити посаду в обмін на призначення послом в одну з європейських країн, найімовірніше – Чехії або Бельгії. Таке призначення, за даними джерел, лобіює голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Рішення про заміну керівника залежить, серед іншого, від того, чи буде переведено нинішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна на посаду голови київської адміністрації. Як відомо, такий сценарій активно розглядається в контексті затяжного конфлікту центральної влади та мера столиці Віталія Кличка. В будь-якому разі, якщо крісло очільника "Укроборонпрому" звільниться, на нього – з високою долею вірогідності – претендуватиме саме людина Камишіна.

На реалізацію десятирічної ракетної програми в 2020 році вирішили виділити 200 млрд гривень. Деталі програми є таємними, але ще до повномасштабного вторгнення стало очевидно, що її виконання не буде безпроблемним. Докладно читайте в матеріалі директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Бадрака "Ракетна програма України: перспективи і проблеми".