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На ракетне озброєння Україна протягом 10 років витратить 200 млрд грн, – Данілов

Цьогоріч пропонують додатково виділити 3,3 млрд грн.

На ракетне озброєння Україна протягом 10 років витратить 200 млрд грн, – Данілов
Фото: ukroboronprom.com.ua

В Україні витрати на програму розвитку ракетного озброєння до 2031 року складуть понад 200 млрд грн.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він зазначив, що це питання розглядалося на засіданні РНБО 20 серпня в режимі “таємно”.

“Витрати на цю програму до 2031 року складатимуть понад 200 млрд грн. Наше завдання – забезпечити армію озброєнням власного виробництва, у нас є для цього всі можливості і фахівці”, – зазначив він.

За словами Данілова, уряду і парламенту вже цьогоріч запропонують розглянути питання про внесення змін до Державного бюджету щодо додаткового фінансування ракетної програми у сумі 3,3 млрд грн. 

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує реалізацію стратегії ракетно-реактивного озброєння Збройних Сил України. Зокрема відбулися успішні випробування нового реактивного снаряду калібру 122 мм "Тайфун-1" для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

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