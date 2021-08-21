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У потрійній ДТП на Кіровоградщині загинули дві пасажирки та водій

Аварія сталася за участі двох легковиків та вантажівки.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Неподалік міста Олександрія у Кіровоградській області у дорожньо-транспортній пригоді загинуло троє осіб.

Про це повідомили обласні надзвичайники.

Інформація про аварію на трасі Знам᾿янка-Луганськ-Ізварине надійшла до Служби порятунку 20 серпня о 17:05.

ДТП сталася за участю двох легкових автомобілів та вантажівки. Загинули дві пасажирки та водій одного з легкових автомобілів.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Рятувальники за допомогою пневмоінструменту деблокували тіла загиблих жінок з легкового автомобіля, а згодом – загиблого водія, якого затисло під автомобілем.

Також за допомогою автоцистерни, лебідки та буксировочного тросу вантажівку та легковика було поставлено на колеса та відбуксировано з проїжджої частини.

На ліквідацію наслідків ДТП залучались 9 надзвичайників та дві машини.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Нагадаємо, через ДТП у Запорізькій області загорівся автомобіль, загинули двоє дорослих і троє дітей.

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