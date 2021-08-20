Через ДТП у Запорізькій області загорівся автомобіль, загинули двоє дорослих і троє дітей

Фото: Національна поліція

Вночі 4 серпня на трасі М-18 Харків - Сімферополь між селами Високе і Радісне (Запорізька область) сталася ДТП, в якій загинули п'ятеро осіб, в тому числі троє дітей.

Про це повідомили в ДСНС та Національній поліції.

За попередньою інформацією, винуватцем аварії став водій Opel Astra, який виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з Mercedes-190. Водій Opel та його пасажирка вижили, відбувшись травмами, а всі, хто перебував у Mercedes, загинули.

Машина після зіткнення повернулась, впала в кювет та загорілась. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла п'яти осіб, з яких троє дітей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Національна поліція

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, що кілька днів тому на Дніпропетовщині сталася смертельна ДТП з чотирма вантажівками, одна з них згоріла.