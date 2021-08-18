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Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП

Ексчиновник не постраждав, але його мотоциклу "гаплик".

Фото: facebook.com/o.danyliuk

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк потрапив у ДТП - перед його мотоциклом на дорогу впало сухе дерево.

Про це він розказав у своєму фейсбуці.

"Вчора вночі дорогою додому, що проходить лісом, через порив вітру просто перед носом падає дерево. Сухостій, як потім з’ясувалося, але це окрема історія – ці дерева і чому їх не прибирають. Дивом зреагував... Якось примудрився «перескочити». Пролетів метрів зо сорок, «зупинився» у метрах 100. Поки летів ці метри, перед обличчям промайнуло все життя – правду кажуть", - написав колишній чиновник.

За його словами, весь удар взяв на себе мотоцикл, якому після цього настав "гаплик".

Фото: facebook.com/o.danyliuk
Фото: facebook.com/o.danyliuk

Слідом за Данилюком в дерево врізалась ще одна автівка.

Нагадаємо, Данилюк був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка, міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана та секретарем РНБО в перші місяці президентства Володимира Зеленського.

Зараз він є експертом Центру стійкості та розвитку держави, створеного разом з ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою і колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Данилюк хотів взяти участь у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки, але його не допустили через претензії до диплому про освіту. Після цього Данилюк посварився з головою конкурсної комісії Тимофієм Миловановим, вигнав його зі святкування дня народження та навіть вдарив його.

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