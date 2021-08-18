В результаті в лікарні потрапили четверо людей, один чоловік загинув.

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох вантажних автомобілів. В результаті в лікарні потрапили четверо людей, один чоловік загинув.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

17 серпня о 20:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП за участі вантажних автомобілів, один з яких горить. На місце направили чергові відділення 3-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС області та відділення державного воєнізованого гірничорятувального загону.

"Встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох вантажних автомобілів. А саме: вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти, вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур, малотонажний вантажний автомобіль Mercedes та вантажний автомобіль DAF", - повідомили в ДСНС.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF була охоплена вогнем, на щастя, водій вчасно покинув палаючий транспортний засіб. У вантажівці Mercedes знаходилось заблоковане тіло водія 1992 року народження.

Рятувальники приступили до ліквідації пожежі та деблокування тіла. До надання допомоги залучалися 16 людей особового складу та 4 одиниці техніки.

Медики госпіталізували чотирьох постраждалих з різними ступенями важкості.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, у липні на трасі біля Дніпра сталася смертельна ДТП за участю двох вантажівок і легковика.