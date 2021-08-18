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Через негоду в Україні знеструмлені 138 населених пунктів у семи областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Через негоду в Україні знеструмлені 138 населених пунктів у семи областях
Архівне фото
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Україні через негоду знеструмлені 138 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 7 годину ранку 18 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 138 населених пунктів у Житомирській (70), Київській (30) Хмельницькій (24), Чернігівській (9), Дніпропетровській (2), Чернівецькій (2) та Кіровоградській (1).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також 17-18 серпня в Хмельницькому після сильних дощів підтоплено п'ять підвалів житлових будинків і повалено 16 дерев. Наразі рятувальники відкачали понад 2 тис. кубометрівводи, а повалені дерева розпиляли і прибрали.

Нагадаємо, мешканців Києва попередили про грози та сильний вітер 17-18 серпня. У столиці оголошено штормове попередження.

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