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Беленюк отримав нове військове звання та нагородний пістолет за “золото” на Олімпіаді

Жан Беленюк - четвертий борець в історії України з олімпійським "золотом" у цьому виді спорту.

Фото: Міноборони

Український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк, який здобув золоту медаль у греко-римській боротьбі на Олімпіаді-2020 у Токіо, отримав чергове військове звання “старший лейтенант” та заохочувальну відзнаку Міністерства оборони “Вогнепальна зброя” — пістолет ПМ.

Про це повідомляє прсслужба Міноборони.

Відзнаку під час урочистого зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони України Беленюку вручив міністр оборони Андрій Таран.

“Старший лейтенант Жан Беленюк виступає у боротьбі греко-римського стилю, він став єдиним українським спортсменом, кому підкорилася найвища нагорода під час XXXІІ літніх Олімпійських ігор у Токіо. Україна вперше з 1996 року здобула золоту нагороду в греко-римській боротьбі. Жан Беленюк — четвертий борець в історії України з олімпійським «золотом» у цьому виді спорту”, - наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами – переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами.

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