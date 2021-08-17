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​У Зеленського обіцяють "переглянути концепцію" радянської інсталяції на Алеї Небесної Сотні

"Це мала бути декорація для телевізійної зйомки".

​У Зеленського обіцяють "переглянути концепцію" радянської інсталяції на Алеї Небесної Сотні
Фото: Олександр Рудоманов

В Офісі президента Володимира Зеленського пояснили, що до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні планувалося зробити інсталяцію екскурсу історією нашої країни, але після хвилі громадського обурення "творчу концепцію переглянуть".

Про це "Українській правді" розповів співрозмовник в ОП.

"Це мала бути декорація для телевізійної зйомки частини урочистостей 24 серпня, яка не закривала доступу до меморіальних табличок. У цих декораціях планувалася зйомка художньої постановки - історичний екскурс різними періодами історії України, від Київської Русі до наших днів. Після того декорація мала бути демонтована. Але тепер творча концепція буде переглянута", - пояснив він.

Нагадаємо, на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, посеред меморіалу загиблим учасникам Революції Гідності, встановили декорації для святкової постановки. Що саме там передбачалося, тривалий час було невідомо, але монтувальники встановили радянські автомати з водою, холодильник з морозивом та імпровізовані стіни квартир з побутом СРСР. В Офісі президента розповіли, що інсталяція мала показати періоди, які пройшла Україна до набуття незалежності.

У КМДА заявили, що місто не давало дозволу на встановлення там інсталяції. За планом, там мало бути тільки покладання квітів.

На місце також прийшли представники Нацкорпусу, які розтрощили частину декорацій. Кількох активістів затримала поліція.

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