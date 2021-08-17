Понад два тижні комунальні служби не реагували на ситуацію.За словами

У районі бульвару Лесі Українки в Києві сталася аварія на каналізації. Понад два тижні комунальні служби не реагували на ситуацію.

Про це повідомив у фейсбуці киянин Кирило Степанець."Екологічна катастрофа в самісінькому центрі Києва! В районі бульвару Лесі Українки сталась аварія каналізації. Щосекунди тонни нечистот потрапляють через дощовий колектор підземної річки Клов до Либіді та відповідно - Дніпра. Потім цю воду п’ють у Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні...", - написав він.

Фото: facebook.com/barzya

Фото: facebook.com/barzya

Згодом Степанець повідомив, що на місце аварії нарешті прибула аварійна служба "Київводоканалу".