Фоторепортери київських видань у вівторок, 17 серпня, вийшли на акцію протесту до Міністерства внутрішніх справ через напад на журналіста "Букв" Олександра Кужельного.

Як повідомляє кореспондент LB.ua, від початку цього року загалом в Україні сталося щонайменше 10 подібних нападів.

Фото: надано організаторами

Фото: надано організаторами

Фото: надано організаторами

Фото: надано організаторами

Фото: надано організаторами

Фото: надано організаторами

"Як ми знаємо з практики, правоохоронці не надто люблять починати кримінальні провадження саме за журналістськими статтями – 171 або 345-1 Кримінального кодексу. Ще менше цих справ доходить до судів. А засудження нападників до реальних покарань – це радше виключення з правил. Історії наших колег Сергія Нужненка, Владислава Красінського, Дмитра Реплянчука, журналістів Bihus.Info, колег з проєкту «Схеми» й десятків інших по всій країні лише доводять це: за погрози, знищення майна, побиття журналістів майже ніколи не настає кримінальна відповідальність", - йдеться в заяві журналістів.

Вони вимагають від Національної поліції розслідувати всі випадки нападів на журналістів та передавати їх до суду.

"Ми вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі журналістів. Ми переконані: поки немає вироків для нападників - журналістика і журналісти у серйозній небезпеці. Адже безкарність породжує лише безкарність", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Олександра Кужельного побили 14 серпня після мітингу представників столичного осередку партії "Національний корпус". Кілька осіб наздогнали його та почали в агресивній формі вимагати видалити зроблені ним фотографії.

За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Нападники в присутності лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького вибачились перед фотокором, після чого поліція повідомила їм про підозру.