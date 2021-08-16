Виявлені схованки у 2014 році облаштували ватажки та учасники диверсійних груп російсько-окупаційних військ.

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

З початку року у Луганській і Донецькій областях виявлено понад 40 схронів, з яких вилучено тисячі одиниць зброї та боєприпасів.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС, також серед виявленого – понад 200 кг вибухівки, гранати різних типів, реактивний піхотний вогнемет та протитанковий ракетний комплекс російського виробництва.

“За оперативними даними, виявлені схрони у 2014 році облаштували ватажки та учасники диверсійних груп російсько-окупаційних військ, які чинили збройний супротив силам Антитерористичної операції”, - йдеться у повідомленні.

Наразі за цими фактами тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб, наголосили у штабі ООС.

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, минулого місяця Служба безпеки України виявила у Луганській області чергову схованку зі зброєю проросійських бойовиків, причетних до бойових дій проти сил АТО у 2014 році. Під час огляду схрону правоохоронці виявили: 116 артилерійських снарядів, 26 ручних гранат Ф-1 і РГД-5 та 13 запалів УЗРГМ-2.