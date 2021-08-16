У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
На Говерлі досі шукають 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
На Говерлі досі шукають 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Херсонщині викрили агента російської воєнної розвідки

Пенсіонер розповів, що співпрацював із спецслужбою РФ "з ідеологічних міркувань".

На Херсонщині викрили агента російської воєнної розвідки
Фото: Скріншот відео

Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії на Херсонщині. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер збройних сил СРСР.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

З'ясувалося, що зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора "з ідеологічних міркувань".

"За завданням російських кураторів він збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону; ідентифіковував представників спеціальних служб України; передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування. Отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання правопорушника було вилучено засоби зв’язку, які він використовував для контактів з кураторами, переписку з інструкціями, а також зброю з набоями та вибухівку.

Громадянину повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали чоловіка, який збирав дані про українську бронетехніку для російських спецслужб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також