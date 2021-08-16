Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії на Херсонщині. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер збройних сил СРСР.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

З'ясувалося, що зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора "з ідеологічних міркувань".

"За завданням російських кураторів він збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону; ідентифіковував представників спеціальних служб України; передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування. Отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання правопорушника було вилучено засоби зв’язку, які він використовував для контактів з кураторами, переписку з інструкціями, а також зброю з набоями та вибухівку.

Громадянину повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали чоловіка, який збирав дані про українську бронетехніку для російських спецслужб.