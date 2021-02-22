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У Харкові затримали чоловіка, який збирав дані про українську бронетехніку для російських спецслужб

Зрадника затримано "на гарячому" - під час одержання ним повного комплекту технічної документації з грифом "обмеження доступу".

У Харкові затримали чоловіка, який збирав дані про українську бронетехніку для російських спецслужб
Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який виконував завдання - здобути технічну документацію з розробки та виробництва українського танку Т-84БМ "ОПЛОТ".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що громадянина України завербували представники Генштабу Збройних Сил РФ під час його поїздки до Росії.

"На задання від російських кураторів ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства «ХКБМ ім. Морозова», яке здійснювало розробку танку. Під контролем оперативників СБУ, ворожий агент отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби", - йдеться у повідомленні.

Зрадника затримано "на гарячому" - під час одержання ним  повного комплекту технічної документації , яка має гриф "обмеження доступу".

Фото: ssu.gov.ua

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ затримала жителя Миколаєва за підозрою в збиранні для Росії секретних даних про військові розробки.

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