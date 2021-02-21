Завтра в Україні трохи потепліє, буде переважно без опадів і місцями туман

У понеділок, 22 лютого, на територію України буде переміщатися відносно тепла і переважно суха повітряна маса.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на Укргідрометцентр.

У східній частині та на Сумщині місцями очікуються невеликі опади. На Правобережжі місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на Прикарпатті до 8° морозу; вдень 2-7° тепла, в південно-західній частині до 10° тепла.

У Києві – без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 22 лютого найвища температура вдень була 12,7° в 1990 році, найнижча вночі – 25° в 1929 році.

У вівторок, 23 лютого, в Україні також без істотних опадів, лише у східній частині невеликий сніг.

Температура в східних, Чернігівській та Сумській областях вночі 11-16 =° морозу, вдень 6-11° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в західних, Одеській та Миколаївській областях 4-9 ° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та місцями на Прикарпатті до 13° тепла.

На Правобережжі місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м / с.

У Києві 23 лютого без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.