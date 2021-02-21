Окупанти за добу сім разів порушили режим припинення вогню

Пошкоджено три житлові будинки, лінію електромережі та газопровід.

Протягом суботи, 20 лютого, у зоні проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї.

Поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів. Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь

Від початку поточної доби, 21 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

За даними ООН, з квітня 2014 по 10 лютого 2021 жертвами війни на Донбасі стали близько 13 300 людей, з них більше 3700 - цивільні громадяни.