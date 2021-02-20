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Учасниками бойових дій на Донбасі стало 400 тисяч українців, – Резніков

Війна так чи інакше торкнулася близько 10 млн українців.

Учасниками бойових дій на Донбасі стало 400 тисяч українців, – Резніков
Фото: ukrinform.ua

Майже 14 тисяч українців вже загинуло у війні на Донбасі.

Про це йдеться у виступі Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова на брифінгу для держав-членів ООН.

“Війна у той чи інший спосіб прямо торкнулася близько 10 млн українців – це мешканці зазначених регіонів, а також громадяни України, які пройшли через мобілізацію до армії, члени їхніх родин тощо”, – зазначив він.

Станом на сьогодні учасниками бойових дій стали 400 тисяч наших громадян. Близько 3,5 млн. мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію частини Донбасу.

“Близько 400 тисяч осіб пройшли примусову російську паспортизацію в окупованих районах Донбасу. В Криму примусова паспортизація є тотальною, вона торкнулася близько 2,5 млн. громадян України”, – додав Резніков.

Нагадаємо, Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 10 лютого 2020 року.

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