Оформлення кімнати з використанням картин. Корисні поради

Добре підібрана картина в усі часи була справжньою окрасою кімнати. Не змінилася ситуація і в нинішній високотехнологічний вік. Вона виступає центром дизайнерського рішення, дозволяє нівелювати окремі недоліки і, навпаки, підкреслити переваги приміщення.

На що варто звернути увагу?

До вибору самої картини на стіну, а також її просторового розміщення, необхідно підходити максимально серйозно і відповідально. В цьому ракурсі не зайвими будуть деякі рекомендації фахівців. Серед них має сенс виділити наступні:

1. Цікавим рішенням, яке заслуговує уваги, є розміщення виробів над ліжками і диванами. Вони доповнять інтер'єр і згладять переходи між меблями і стіною. Однак тут важливо дотримати загальний стиль і розміри, які не повинні вибиватися за рамки дивана.

2. Хаотичне, асиметричне розміщення як не можна краще підходить під сучасні дизайнерські проекти, наприклад, реалізовані в стилі Hi-Tack.

3. У класичному виконанні картини вішаються на вертикальну поверхню. Але це далеко не обов'язкова умова. Їх цілком можна встановити на окремі вузькі полички. При бажанні зображення можна переміщати в рамках однієї кімнати або між приміщеннями, формуючи той простір, який оптимальним чином підходить під поточний настрій.

4. Часто проблемним для дизайнера виступає міжвіконний простір. Картина на полотні прекрасно його заповнить.

5. Велике за розмірами полотно - безумовно, виглядає стильно, але тільки в тому випадку, якщо воно обрамлено належним чином. Дорога рама не менш важлива, ніж сама картина на стіну.

6. Придивіться до модульних варіантів, які дозволяють отримувати абсолютно неординарні композиції. За великим рахунком, в цьому випадку ви самі собі стаєте «Пікассо», здатним створювати найнеймовірніші абстракції.

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Таким чином, картини у всіх форматах можуть стати дійсно справжньою окрасою кімнати. Пробуйте, прикрашайте, і ви знайдете ту композицію, яка буде доставляти тільки задоволення і приносити радість не тільки вам, але і близьким, дорогим людям.