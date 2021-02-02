Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
ГоловнаЕкономікаБізнес

Компанія Ярославського придбала інтернет-магазин одягу

LeBoutique був заснований в 2010 році.

Компанія Ярославського придбала інтернет-магазин одягу
Фото: isport.ua

Група DCH Олександра Ярославського придбала 100% корпоративних прав інтернет-магазину одягу LeBoutique.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Інвестиція в LeBoutique є логічним продовженням стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів на додаток до існуючих офлайнових торговим майданчикам", - йдеться в повідомленні DCH.

У компанії зазначили, що очікують позитивну синергію онлайн-маркетплейсу з банком "Кредит Дніпро" в частині обробки платежів і продуктів споживчого кредитування для клієнтів LeBoutique.

Фінансовим радником з боку продавців виступила інвестиційно-банківська компанія Soul Partners.

Інтернет-магазин LeBoutique був заснований в 2010 році підприємцями Андрієм Дрогобицьким і Романом Онищенком. LeBoutique працює за моделлю Flash sales, в 2017 році запустив майданчик Marketplace.

Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво і девелопмент. У власність групи входять мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка, страхова компанія ІНГО, ХТЗ, рудник Суха Балка, Дніпровський метзавод, міжнародний аеропорт Харків, регбійний клуб Олімп.

Нагадаємо, що торік у листопаді Олександр Ярославський купив частку у страховій компанії Оранта. На початку серпня Ярославський офіційно став власником банку "Кредит Дніпро".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також