Компанія Ярославського придбала інтернет-магазин одягу

LeBoutique був заснований в 2010 році.

Група DCH Олександра Ярославського придбала 100% корпоративних прав інтернет-магазину одягу LeBoutique.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Інвестиція в LeBoutique є логічним продовженням стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів на додаток до існуючих офлайнових торговим майданчикам", - йдеться в повідомленні DCH.

У компанії зазначили, що очікують позитивну синергію онлайн-маркетплейсу з банком "Кредит Дніпро" в частині обробки платежів і продуктів споживчого кредитування для клієнтів LeBoutique.

Фінансовим радником з боку продавців виступила інвестиційно-банківська компанія Soul Partners.

Інтернет-магазин LeBoutique був заснований в 2010 році підприємцями Андрієм Дрогобицьким і Романом Онищенком. LeBoutique працює за моделлю Flash sales, в 2017 році запустив майданчик Marketplace.

Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво і девелопмент. У власність групи входять мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка, страхова компанія ІНГО, ХТЗ, рудник Суха Балка, Дніпровський метзавод, міжнародний аеропорт Харків, регбійний клуб Олімп.

Нагадаємо, що торік у листопаді Олександр Ярославський купив частку у страховій компанії Оранта. На початку серпня Ярославський офіційно став власником банку "Кредит Дніпро".