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Шевченко: Україна розраховує на $2,2 млрд від МВФ і $2,4 млрд від євробондів

Голова Нацбанку очікує на три транші від Фонду.

Шевченко: Україна розраховує на $2,2 млрд від МВФ і $2,4 млрд від євробондів
Кирило Шевченко виступає в парламенті, 16 липня 2020
Фото: РБК

Україна розраховує отримати в 2021 році від Міжнародного валютного фонду три кредитні транші на загальну суму 2,2 млрд доларів.

Про це сказав голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю Reuters.

"Ми очікуємо три транші, по 0,5 мільярда спеціальних прав запозичення кожен, на загальну суму близько 2,2 мільярда доларів цього року, а решту грошей - у 2022 році", - сказав Шевченко.

На питання, чи Україна встигне отримати перший з цих траншів до кінця березня, Шевченко відповів: "Робота місії триває, за результатами цього тижня буде зрозуміліше, до чого ми договорилися". Він додав, що Верховній Раді, ймовірно, доведеться приймати якісь закони для отримання грошей.

Інформацію про те, що Україна хоче продовжити програму з МВФ Шевченко не підтвердив.

Голова НБУ в інтерв'ю також вперше сказав, що уряд планує випустити єврооблігації на 2,4 млрд доларів в цьому році.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною траншу МВФ у лютому-березні 2021 року.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

В рамках попередньої програми stand-by Україна отримала тільки один транш у розмірі $1,4 млрд.

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