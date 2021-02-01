Приватні трейдери почали імпортувати електроенергію з Росії

Заборона, яка діяла в 2020 році, втратила чинність.

Україна вперше з березня 2020 року відновила імпорт електроенергії з Росії.

Про це свідчать дані "Укренерго".

Електроенергію імпортували компанії-трейдери ТОВ "ОНК-Груп", ТОВ "НЕК" та ТОВ "Стімекс", вказує консалтингова компанія EXPRO.

"ОНК-Груп" придбала доступ до міждержавного перетину на 1-2 лютого, плануючи імпортувати в енергосистему України від 100 до 300 МВт електроенергії у денні (12:00-14:00) та вечірні години (20:00 – 22:00). "НЕК" і "Стімекс" купили доступ на лютий обсягом 50 МВт і 100 МВт відмовідно.

Нагадаємо, що з початку січня Україна також почала імпортувати електроенергію з Білорусі.

В 2020 році в Україні діяла заборона на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства, але з 1 січня вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

Обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує.