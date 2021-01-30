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НКРЕКП зменшила тарифи на розподіл газу для 13 операторів

Максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб.м. на місяць.

НКРЕКП зменшила тарифи на розподіл газу для 13 операторів
Фото: glavcom.ua

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в галузях електроенергетики та комунальних послуг, зменшила тарифи на послуги розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем.

Про це повідомив сайт НКРЕКП.

“НКРЕКП на своєму засіданні 30 січня 2021 року переглянула тарифи на послуги розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, тарифи були переглянуті для ПРАТ “Гадячгаз”, АТ “Закарпатгаз”, АТ “Івано-Франківськгаз”, АТ “Лубнигаз”, ПрАТ “Мелітопольгаз”, АТ “Миколаївгаз”, АТ “Полтавагаз”, ПрАТ “Тернопільгаз”, АТ “Тисменицягаз”, ПрАТ “Уманьгаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Чернівцігаз”, ТОВ “Газовик”.

Відповідно до прийнятого рішення максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб.м. на місяць без ПДВ.

Нагадаємо, 18 січня Кабінет Міністрів затвердив з 1 лютого до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

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