НБУ погіршив прогноз інфляції у першому кварталі 2021 року

За прогнозами НБУ, на кінець другого кварталу цього року інфляція складе 8,4%, третього - 8,4%, четвертого - 8,3%.

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в січні-березні 2021 року. За оцінками регулятора, індекс споживчих цін за підсумками цього періоду складе 7,6%, тоді як в жовтневому прогнозі цей показник закладався на рівні 5,6%.

Про це йдеться у інфляційному звіті, оприлюдненому на сайті регулятора.

За прогнозами НБУ, на кінець другого кварталу цього року інфляція складе 8,4%, третього - 8,4%, четвертого - 8,3%.

"Національний банк переглянув прогноз зростання інфляції в 2021 році в бік підвищення з 6,5% до 7%. Прискорення інфляції в першому півріччі буде обумовлено швидким споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв і гіршим торішнім урожаєм сільськогосподарських культур. Крім того, збільшаться виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці ", - сказано у звіті.

Нагадаємо, 21 січня Національний банк оголосив про рішення зберегти облікову ставку на рівні 6%. Разом з тим у НБУ заявили про готовність її підвищувати, якщо інфляція буде занадто високою.