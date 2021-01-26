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НБУ попередив банки про ризики співпраці з Дубінським

Стало відомо, чому Монобанк пропонував депутату закрити рахунок.

НБУ попередив банки про ризики співпраці з Дубінським
Фото: Макс Требухов

Після того, як депутата Олександра Дубінського внесли до санкційного списку в США, Національний банк попередив комерційні банки про ризики співпраці з підсанкційними особами.

Про це повідомила "Ліга", опублікувавши відповідного листа НБУ.

"Звертаємо увагу на ризики, пов'язані із здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам ужити належних заходів обачливості з метою управління такими ризиками", - сказано в цьому листі.

22 січня, за кілька днів після того, як НБУ розіслав листа, Дубінський повідомив у фейсбуці, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.

Нагадаємо, що 11 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції через "втручання у вибори" проти низки осіб, пов’язаних з народним депутатом України Андрієм Деркачем.

Серед них, крім Дубінського, був екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик та ще кілька менш відомих осіб. Крім того під санкціями опинилися ТОВ "Ера Медіа", ІА "Онлі Ньюз", ТОВ "Скептик" і сайт NABULeaks, пов'язані з депутатом Андрієм Деркачем.

Сам Деркач знаходиться під санкціями США з вересня 2020 року.

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