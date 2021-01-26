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11 Агенцій регіонального розвитку отримають 58,8 млн гривень секторальної підтримки, - Мінрегіон

Наразі АРР створені в 19 областях України.

11 Агенцій регіонального розвитку отримають 58,8 млн гривень секторальної підтримки, - Мінрегіон
Фото: Українські Новини

11 Агенцій регіонального розвитку (АРР) отримають 58,8 мільйонів гривень з державного бюджету на реалізацію 9 проєктів в рамках секторальної бюджетної програми Міністерства розвитку громад та територій.

Про це повідомила пресслужба Мінрегіону.

Проєкти мають бути реалізовані впродовж наступних трьох років.

Наразі АРР створені в 19 областях України. Вони працюють як офіс з надання консультацій і практичної допомоги щодо підготовки та реалізації програм і проєктів регіонального розвитку. Завдяки їх роботі вдається поєднувати зусилля державної, регіональної, місцевої влади, громадськості та приватного сектору.

"Саме експерти АРР спроможні давати чітку оцінку сильних сторін і точок майбутнього зростання регіонів, надавати підтримку місцевій владі у стратегічному плануванні та підготовці проєктів розвитку, які після реалізації принесуть нові робочі місця, а отже зростання економіки", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

У 2021 році АРР отримають від Мінрегіону реальну фінансову підтримку на свою діяльність. Це – Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Рівненська, Закарпатська області.

А завдяки співпраці між регіонами, Закарпатська і Житомирська АРР подали на другий конкурс секторальної підтримки проєкти, які передбачають також фінансову підтримку Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

В цілому, Агенції були розробниками та заявниками 41 проєкту, 9 з яких перемогли в рамках другого конкурсного відбору проєктів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.

Наразі АРР ще не створені в Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. При цьому, в низці регіонів, де вони існують, їх робота не є достатньо ефективною. Тому команда Мінрегіону також працює над дорожньою картою створення мережі АРР по всій країні та вдосконаленням їх роботи.

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