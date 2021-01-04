Майже мільярд гривень не використали місцеві бюджети у 2020 році

Роблячи перші підсумки виконання державного бюджету за 2020 рік , можна сказати, що, як завжди, частина грошей використана не була.

За підсумками року, місцевими бюджетами не використано 809 млн грн по 24 субвенціях, які їм передавалися з держбюджету. Більша частина коштів, це кошти з фонду COVID-19 (454 млн грн). За підсумки року, ці кошти повернулися до державного бюджету. Детальна інформація представлена в таблиці.

Найбільше не використали 298 млн грн на здійснення будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах (кошти з COVID-19 фонду, розпорядник Мінрегіон).

На другому місці 248 млн грн МОЗ з восьми субвенціями. В тому числі 156 млн грн з фонду COVID-19:

47 млн грн - забезпечення киснем (всього 1,5 млрд грн)

40 млн грн - облаштування тимчасових шпиталів (90 млн грн)

28 млн грн - забезпечення рентгенівськими системами опорних лікарень (1 млрд грн)

28 млн грн - на запобігання виникненню COVID-19 (260 млн грн)

13 млн грн - здійснення доплат медичним працівникам (416 млн грн)

На третьому місці, ЦВК 109 млн грн це кошти на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.