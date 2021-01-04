Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
ГоловнаБлогиБлог Віктора Мазярчука

Майже мільярд гривень не використали місцеві бюджети у 2020 році

Роблячи перші підсумки виконання державного бюджету за 2020 рік, можна сказати, що, як завжди, частина грошей використана не була.

За підсумками року, місцевими бюджетами не використано 809 млн грн по 24 субвенціях, які їм передавалися з держбюджету. Більша частина коштів, це кошти з фонду COVID-19 (454 млн грн). За підсумки року, ці кошти повернулися до державного бюджету. Детальна інформація представлена в таблиці.

Найбільше не використали 298 млн грн на здійснення будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах (кошти з COVID-19 фонду, розпорядник Мінрегіон).

На другому місці 248 млн грн МОЗ з восьми субвенціями. В тому числі 156 млн грн з фонду COVID-19:

  • 47 млн грн - забезпечення киснем (всього 1,5 млрд грн)
  • 40 млн грн - облаштування тимчасових шпиталів (90 млн грн)
  • 28 млн грн - забезпечення рентгенівськими системами опорних лікарень (1 млрд грн)
  • 28 млн грн - на запобігання виникненню COVID-19 (260 млн грн)
  • 13 млн грн - здійснення доплат медичним працівникам (416 млн грн)

На третьому місці, ЦВК 109 млн грн це кошти на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Віктор Мазярчук Віктор Мазярчук , Експерт з державного управління та публічних фінансів
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Другие записи блога:

Читайте також