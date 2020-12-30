Скандалы, провалы, выборы: политические итоги 2020 года

2020 год безусловно запомнится украинцам не только набравшей силу эпидемией коронавируса , но и чередой политических скандалов, провалов громких обещаний, и, конечно же местными выборами, результаты которых теперь превращаются в ожесточённую борьбу за власть в ряде областных и местных советов Украины. Итак, чем же нам запомнился 2020 год, во что вылился, и чего нам ждать от 2021 года?

Скандалы 2020

Не успев толком начаться, уже в середине января этого года, прогремел скандал с так называемыми «плёнками Гончарука». На записи голос, похожий на экс премьер-министра Украины, Алексея Гончарука, сознался, что он полный «профан в экономике», а также не самым лучшим образом характеризует Владимира Зеленского. В итоге, данный скандал поспособствовал отставке правительства Гончарука и приходу в Кабинет министров Дениса Шмыгаля.

Эти плёнки были не единственными в этом году. Всего лишь через пару месяцев, уже в марте появились «плёнки Ермака», гораздо более опасные для президента. На видео, которые опубликовал нардеп от «Слуги Народа», Гео Лерос, человек похожий на Дениса Ермака (брата Андрея Ермака, Главы ОП) обсуждает ряд назначений в государственные органы. По сути, это первый громкий коррупционный скандал в отношении ближайшего окружения Зеленского.

Фото: Lb.ua

В ответ Андрей Ермак заявил, что записи спланированная операция, а Гео Лерос - всего лишь инструмент. Зеленский, сказал, что доверяет Главе своего офиса, и ждёт на результаты расследования от правоохранительных органов.

От «плёночных скандалов» досталось не только «Слугам» и ОП, а и бывшему президенту Петру Порошенко. В мае Андрей Деркач опубликовал записи разговоров, из которых можно сделать выводы об участии ряда политических деятелей США в украинских коррупционных схемах.

Также досталось 5-му президенту и от бывшего соратника Давида Жвании, который выложил в сеть ряд видеозаписей, на которых лично обвинил Петра Порошенко в коррупции и государственной измене.

Оба скандала у Порошенко и «Европейской солидарности» прокомментировали как информационный вброс со стороны Российской федерации с целью дискредитации бывшего президента и патриотических сил.

Но самым ярким скандалом с участием лидера «Европейской солидарности», стала запись разговора между президентом России Путиным и тогда ещё президентом Украины Порошенко. На записи 5й президент «жмёт руку и обнимает» лидера России. Комментировать запись в Кремле отказались, а «Европейская солидарность» уже привычно обвинила во всем некие «пророссийские силы».

Не успели отгреметь «плёночные скандалы», как началось противостояние по линии «центр – регионы». В связи с введённым «локдауном», когда правительство было вынуждено из-за коронавируса фактически остановить экономику, закрыв малый и средний бизнес, ряд мэров городов фактически решил отказаться выполнять распоряжения Киева. На фоне этого противостояния самым ярким оказался мэр Черкасс, Анатолий Бондаренко, который отказался закрывать рынки в своём городе, явно рассчитывая на рост своего рейтинга, практически на кануне местных выборов. Уже первого мая, Бондаренко опубликовал пост в фейсбуке, в котором разместил скриншот с угрозами, от якобы Сергея Трофимова, первого заместителя главы Офиса президента Украины. У Ермака, все опровергли, заявив, что мэр Черкасс, стал жертвой банального пранка (розыгрыша). Действительно ли это был розыгрыш или от из ОП на самом деле приходили непокорным мэрам угрозы уже не так важно. Стратегия Бондаренко сработала, он победил на выборах в Черкассах, а Сергея Трофимова уволили с места заместителя главы ОП, за якобы неудовлетворительные результаты работы.

Сам же локдаун запомнился не только противостоянием «Центр – регионы», но и рядом других скандалов:

Скандал с «гуманитарным грузом из Китая», который торжественно встречал Владимир Зеленский, и как оказалось потом, это был коммерческий рейс, на заказ «Эпицентра».

Работа крупного бизнеса, в частности того же «Эпицентра», в то время, когда малые и средние предприниматели были вынуждены остановить работу.

Работа ресторана «Велюр», который принадлежит Николая Тищенко, народному депутату от «Слуги народа» и куму Андрея Ермака.

В целом же депутаты от «Слуги народа» достаточно часто ставали фигурантами скандалов из-за неоднозначных высказываний.

Так, ещё в феврале отметился Евгений Брагар, который в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы заплатить за коммунальные услуги. В ответ на это заявление украинский сегмент интернета взорвался многочисленными «фотожабами», люди начали переводить стоимость домашних животных в коммунальные услуги.

Не так весело прошёл скандал с заявлением Галины Третьяковой, также нардепа от «Слуги народа» и Главы комитета по вопросам социальной политики и защите ветеранов, которая во время онлайн-конференции, сделала неосторожное заявление о «детях низкого качества». Как стало известно позже, у Третьяковой был разговор с Президентом Зеленским, но очевидно, что организационных выводов не последовало.

Ближе к выборам, произошло ещё ряд скандалов, уже на почве сексизма. Так в сети опубликовали ролик на котором глава партии «Слуга народа» и глава фракции в парламенте Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждают своих коллег не в самым корректным способом. Из видео мы узнали, что «корабельная сосна» – это знак качества для вышеупомянутых политиков, а Владимир Зеленский курит «айкосы». Сам скандал закончился быстро – все причастные принесли извинения, которые были приняты.

Выборы 2020

Этот год стал окончанием политического сезона, который начался ещё в 2019. Стало очевидным, что Владимир Зеленский и «Слуга народа» сделали ошибку, отказавшись проводить местные выборы сразу же после парламентских. Экономический спад, который только усугубился из-за коронавируса, скандалы, отсутствие явных результатов в борьбе с коррупцией, да и в принципе решительных шагов Президента привели к неминуемому падению рейтинга и вполне прогнозируемому провалу «Слуги народа» на выборах.

Фото: Макс Требухов

По итогам выборов, ещё год назад президентская партия, которая нанесла сокрушительное поражение всем «старожилам» украинской политики и впервые в нашей истории сформировала «монобольшинство» смогла получить первое место всего лишь в трёх областных советах страны. Отдельной строкой в проигрыш можно записать то, что «Слуга народа» не получила ни одного «своего» мэра в областных центрах Украины. Самым ярким примером падения доверия к властной партии тут может выступить мэрские выборы в Кривом Роге. Во втором туре, в родном для Владимира Зеленского городе, тут победил кандидат от ОПЗЖ, опередив своего конкурента от «Слуги народа» почти на 30 000 голосов избирателей.

В принципе, местные выборы 2020 можно назвать провальными не только для президентской, но и для всех «больших» украинских партий. Очевидно, что большинство областей не смог «взять» никто. Простые украинцы стали доверять местным политикам больше, чем партиям из «далёкого» Киева.

Теперь стабильность и качество работы местных советов зависит только от способности договориться на местах, что будет довольно сложно из-за большого количества партий, которые смогли провести своих кандидатов.

Примером срыва работы тут может послужить Запорожский областной совет, в который из-за сопротивления ОПЗЖ и работу на срыв заседания, уже пришлось неоднократно вызывать правоохранительные органы, избранному главе писать заявления на своих коллег, а на днях появились первые перебежчики.

Не менее интересно происходит работа в Одесском областном совете и в Мариупольском городском, которые уже отметились первыми рукопашными боями в попытке выбрать главу и секретаря.

Украинцы 2020

Простые жители, которые вольно или не вольно стали свидетелями столь ярких политических событий, отвечают полной взаимностью своим представителям в органах власти.

Доверие к политическим институтам на крайне низком уровне, рейтинги политиков неумолимо падают. В целом легитимность власти как таковой находится под вопросом.

Согласно исследования Центра Разумкова всего лишь 16,5% граждан считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. При этом 66,8% считают, что страна движется не туда.

Также подавляющее большинство украинцев ответили, что экономическое состояние страны, уровень доходов семьи, ситуация с преступностью, обороноспособностью, охраной здоровья, образованием, пенсионным обеспечением и оплатой труда стали только хуже.

Традиционно, на крайне низком уровне находится доверие к разным органам власти.

В 2020 году украинцы больше всего доверяют ЗСУ, волонтёрским организациям, церкви, добровольческим батальонам. И совсем не доверяют судебной системе, парламенту, политическим партиям, правительству и президенту.

В общенациональном опросе фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива политиком года стал Владимир Зеленский. Но он же стал и неудачником 2020 года.

При этом «политиком года» в 2019 году Владимира Зеленского считало 46% украинцев. Таким образом, показав за год падение доверия практически в 3 раза, вряд ли можно считать действующего президента самым успешным политиком в текущем году, а стоит отметить очевидный факт, что «Политика года» 2020 попросту нет.

Нельзя забывать и об уличной активности украинцев. Этот год мы явно заканчиваем на фоне митингов, в первую очередь это ФОПы, малый и средний бизнес, который протестует против фискализации, введения РРО и значительных штрафов за нарушения. Фискализацию вводят под видом борьбы с контрабандой и борьбой с уклонением от налогов, при этом почему-то борются именно с микробизнесом, вместо того, чтобы обратить внимание на таможню и крупный бизнес, которые и работают по таким схемам.

Фото: Макс Требухов

Выльется ли в новый майдан митинг предпринимателей пока сложно сказать. Как государство, так и протестующие проваливают коммуникацию. Сами ФОП достаточно часто не знают отличия от 2й и 3й группы, и не могут объяснить другим чем им выльется введение фискальных регистраторов. А государство проваливает коммуникацию как с предпринимателями, так и с обществом в целом, по старой доброй традиции.

В любом случае, уже после новогодних праздников мы будем наблюдать попытки предпринимателей мобилизировать своих сторонников и собрать действительно большой митинг, а со стороны властей увидим попытки предотвратить и заглушить протест.

Что ожидать от следующего года?

Владимир Зеленский за 2 года пребывания у власти, показал, что наша политическая система может «переварить» любого, даже самого несистемного политика.

Начав с образа «своего парня», поездок на велосипедах, громких лозунгов «Весна прийде — садити будемо», действующий президент за короткое время превратился в типичного украинского политика.

Несмотря на то, что Зеленский ещё явно нигде не был замечен в коррупции и не стал участником каких-либо значительных скандалов, его окружение работаем в этом направлении и за себя, и за президента, что и приводит к таким печальным итогам.

Соответственно, в следующем году не стоит ждать, каких-то значительных изменений в работе и результатах со стороны Офиса Президента, Верховной Рады Украины или правительства.

В тоже время, стоит отметить, что несмотря на все возлагавшиеся на Владимира Зеленского надежды, свою миссию он выполнил. Эта миссия заключалась в «сносе» старых элит, которые сейчас находятся в борьбе за своё политическое выживание. Победа действующего президента в 2019 году проложила дорогу новым политическим элитам, на появление которых стоит надеяться уже в ближайшие несколько лет. Жаль, что сам Владимир Зеленский, так и не стал той самой элитой, в которой Украина остро нуждается.