​Україна уклала контракт про постачання китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech

Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавіруса.

Про це повідомляється на сайті Офіса президента.

"Переговори МОЗ вело з вересня 2020 року. Складність у проведенні перемовин зумовлена гострою глобальною конкуренцією за справді якісні та безпечні вакцини. Всі без винятку цивілізовані держави світу намагаються домовитися про закупівлю такої вакцини в умовах, коли надійні виробники ще не можуть повністю задовольнити глобальну потребу.

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента нагадали, що рішення про закупівлю 50 млн доз вакцини Sinovac Biotech вже ухвалила також Туреччина.

Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

"Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року", - зазначили в ОП.

Договір щодо постачання на територію України підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні. Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 грн за дозу.

Перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

Також в ОП додали, що Україна продовжує вести переговори з усіма надійними виробниками, щоб збільшити доступ українців до ефективної та безпечної вакцини.

Нагадаємо, МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.