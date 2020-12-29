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В Україні виявили менш ніж 7 тис. нових хворих на ковід і понад 16 тис. одужалих

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві.

Упродовж 28 грудня в Україні проведено 25 965 ПЛР-тестувань і виявлено 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників. Водночас одужали 16 106 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

За минулу добу госпіталізовано 1 298 пацієнтів, зафіксовано 232 пов’язані із коронавірусом летальні випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 037 362 особи. 681 835 людям вдалося подолати хворобу, 18 081 особа з коронавірусом померла.

Нагадаємо, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.

Учора українське МОЗ затвердило вимоги до вакцини проти коронавірусу.

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