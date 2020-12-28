МОЗ і далі купуватиме ліки від COVID-19 з недоведеною ефективністю попри рекомендацію ВООЗ

Міністерство охорони здоров'я України і далі купуватиме ліки від COVID-19 з недоведеною ефективністю попри рекомендацію ВООЗ.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Йдеться про виділення коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів "Імуноглобулін" та "Тоцилізумаб". Ці два лікарські засоби внесені до національного протоколу лікування COVID-19. Цей протокол складається нашими найкращими провідними фахівцями нашої країни, які кожного дня лікують українців, хворих на COVID-19, рятують їхнє життя. Якщо українські спеціалісти, використовуючи це, рятують життя українців, то ми будемо закуповувати і постачати в лікарні ці лікарські засоби для того, щоб вони і далі рятували", - заявив очільник МОЗ.

За його словами, проведене в Україні дослідження ефективності "імуноглобуліну" показало непоганий результат.

Як стало відомо LB.ua, ВООЗ занепокоєна рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19. Директор регіонального Європейського бюро Ганс Клюге написав листа главі МОЗ. Ганс Клюге відзначив, що практика лікування коронавірусу постійно змінюється, для цього проводяться численні рандомізовані контрольовані дослідження багатьох різних препаратів.

"Беручи до уваги ситуацію зі світовою пандемією COVID-19, важливо відзначити ініціативу українських спеціалістів слідувати останнім доступним рекомендаціям та протоколам лікування. Однак ВООЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів для лікування COVID-19", - йдеться у листі.

Уряд виділив близько 125 млн гривен на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.

У листопаді Міністерство охорони здоров'я включило до протоколу лікування ковіду переливання плазми тих, хто вже одужав від коронавірусу. Йдеться про реконвалесцентну плазму з високими титрами антитіл класу IgG проти SARS-CoV-2.

У протоколі зазначається, що плазма може бути використана для раннього специфічного лікування коронавірусу лише для тих пацієнтів, які мають лабораторно підтверджене захворювання на ковід, тяжкий або критичний перебіг захворювання або прогностичні фактори прогресування до тяжкого або критичного стану.