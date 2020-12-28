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Проти МОЗ подали позов щодо оскарження результатів конкурсу на посаду голови Центру громадського здоров'я

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження. 

Проти МОЗ подали позов щодо оскарження результатів конкурсу на посаду голови Центру громадського здоров'я
ОАСК
Фото: unn.com.ua

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов проти Міністерства охорони здоров'я щодо оскарження рішення Конкурсної комісії про визначення переможця на посаду керівника Державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України".

ОАСК вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі, повідомили у пресслужбі суду.

Позивачем є в.о. Голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"Серед вимог позову - визнати протиправними та скасувати рішення Конкурсної комісії від 24 листопада 2020 року в частині допущення Романа Родини до участі у конкурсі, а також рішення від 3 грудня 2020 року, яким його було визнано переможцем конкурсу на посаду очільника Центру громадського здоров’я. Позивач у заяві про забезпечення позову просить суд зупинити дію рішення про визначення Романа Родини переможцем у конкурсі на вказану посаду", - пояснили в суді.

Нагадаємо, про обрання Романа Родини переможцем стало відомо у середині грудня. Конкурс відбувся ще 24 листопада, але народні депутати Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування про нього не знали.

Голова комітету Михайло Радуцький зазначив, що в ЗМІ заявляли про порушення конкурсної процедури. Народні депутати відзначили, що не були поінформовані про заміну керівника ЦГЗ та проведення конкурсу. Зокрема прозвучали зауваження, що конкурс відбувався у позаробочий час (розпочався о 18.30), запрошені до конкурсної комісії громадські організації представляють медичні профспілкові організації. Також є інформація, що один із учасників конкурсу подав декларацію про доходи із порушенням законодавства.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України невідкладно провести перевірку дотримання вимог проведення конкурсу. 

З 2018 року ЦГЗ очолював Володимир Курпіта. Однак у грудні 2019 він повідомив, що йде з посади через незгоду з політикою МОЗ. В.о. Голови ЦГЗ став Ігор Кузін.

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