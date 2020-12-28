У Києві ще 851 людина захворіла на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували 851 новий випадок коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 108 055.Захворіли:

477 жінок віком від 18 до 91 року

332 чоловіка віком від 18 до 90 рокiв

19 дівчаток від 2 тижнів до 17 років та 23 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, 21 медик", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу в Києві померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці 1854 летальних випадки від вірусу.

Одужали за добу 188 людей. Усього коронавірус подолали 37 461 мешканець столиці.

"Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1875 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1220 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 45%", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксовано 4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. Українська влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.