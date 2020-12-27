За добу у Києві виявили 718 хворих на коронавірус

У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус. Померли 15 людей.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 272, в Дніпровському – 161 та в Деснянському районі – 57 випадків.

Захворіли 398 жінок віком від 19 до 85 років, 266 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років.

Серед інфікованих є, зокрема, 19 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 143 людини.

Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 107 204.

Усього за період пандемії в столиці 1844 летальних випадки від вірусу.

Нагадаємо, 26 грудня Україні виявили 6 113 нових випадків ковіду, одужала 6 621 людина. Померло 72 людей.

Українська влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання в Україну вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.