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Україна розраховує на більш швидке отримання вакцини від ковіду в обмін на послуги транспортування літаком "Мрія", - Радуцький

Перемовини планують вести з Pfizer, Biontech і AstraZeneca.

Україна розраховує на більш швидке отримання вакцини від ковіду в обмін на послуги транспортування літаком "Мрія", - Радуцький
Фото: twitter.com/NaftogazUK

Україна пропонуватиме виробникам вакцини від ковіду транспортувати її в різні країни літаком "Мрія". За це держава розраховує пришвидшити отримання препарату.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, пише УНІАН.

За словами Радуцького, український літак-гігант для транспортування пропонуватимуть компаніям Pfizer, Biontech і AstraZeneca.

"На сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України ведуться перемовини з виробниками, з президентами країн, де знаходяться виробники, щоб отримати цю вакцину якомога раніше", - зауважив він.

За планом Україна може отримати вакцину в лютому-березні у межах ініціативи COVAX.

"Найпотужніший літак у світі можна обладнати спеціальним обладнанням для підтримання температури мінус 70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми будемо доставляти цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми будемо просити, щоб отримати поза чергою, поза квотою вакцини", - зазначив він.

Раніше про можливість застосування "Мрії" для розвезення вакцин говорив і прем'єр-міністр. За словами Дениса Шмигаля, "Мрія" за кілька рейсів могла б доставити необхідний обсяг вакцин для Європи.

Нагадаємо, що влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання в Україну вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи. 

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