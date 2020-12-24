Ризик інфікування COVID-19 у закладах громадського харчування найвищий - Степанов

За його словами, необхідності повністю закривати громадський транспорт немає.

В закладах громадського харчування найвищий ризик інфікування коронавірусом, тому введення локдауну є виправданим.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми знаємо, як зростатиме захворюваність, які чинники впливають на зростання. Доречно було б узагалі не проводити святкування в ресторанах, ризик інфікування в закладах громадського харчування є найвищим", - сказав Степанов.

За його словами, необхідності повністю закривати громадський транспорт немає, оскільки впроваджувані обмеження зумовлять значне скорочення кількості пасажирів у транспорті.

Глава МОЗ додав, що стратегія МОЗ щодо протиепідемічних заходів завжди демонструвала свою ефективність.

"Усе розпочалося з локдауну на початку року, що дало змогу звести першу хвилю до мінімуму. Якби тоді кількість хворих упродовж тижня була 1 тис. хворих на добу, ми отримали б колапс медичної системи...Після цього ми перейшли до формату адаптивного карантину, який міг працювати до певного рівня захворюваності. Але ми не дійшли до тих цифр, як деякі європейські країни, що дозволило не входити в жорсткий локдаун. 9 листопада ми впровадили єдиний режим карантинних заходів, коли ми щотижня зростали на 30-35% хворих і госпіталізацій. Ми також залишили грудень робочим. У січні ми заздалегідь попередили, що впроваджуватимемо жорсткий карантин, щоб збити кількість хворих до мінімуму", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7:00.

З 8 до 24 січня в Україні запроваджується локдаун, але обмеження будуть не такими жорсткими, як навесні. Зокрема, працюватиме транспорт.

Крім того, з 19 грудня і до 28 лютого в Україні діють нові правила карантину.