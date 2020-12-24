В Україні зафіксували вже понад 1 мільйон випадків ковіду

За минулу добу в Україні виявили 11 490 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу - 2 721 особу. 223 пацієнти померли. 15 775 осіб одужали. За добу було здійснено 66 358 тестувань, зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 001 132 особи, 631 435 - одужали. Від ускладнень захворювання померли 17 395 пацієнтів.
Всього було проведено 5 390 952 ПЛР-тестування.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 105 040 випадків;
- Вінницька область – 21 490 випадків;
- Волинська область – 31 917 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
- Донецька область – 33 738 випадків;
- Житомирська область – 37 468 випадків;
- Закарпатська область – 27 543 випадки;
- Запорізька область – 50 115 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
- Київська область – 55 497 випадків;
- Кіровоградська область – 8 090 випадків;
- Луганська область – 9 443 випадки;
- Львівська область – 58 372 випадки;
- Миколаївська область – 28 351 випадок;
- Одеська область – 66 971 випадок;
- Полтавська область – 33 509 випадків;
- Рівненська область – 39 634 випадки;
- Сумська область – 38 923 випадки;
- Тернопільська область – 32 972 випадки;
- Харківська область – 66 788 випадків;
- Херсонська область – 16 408 випадків;
- Хмельницька область – 37 600 випадків;
- Черкаська область – 36 418 випадків;
- Чернівецька область – 38 914 випадків;
- Чернігівська область – 28 275 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Наразі план передбачає чотири етапи вакцинації. МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців.
З 19 грудня і до 28 лютого в Україні діють нові правила карантину.