В Україні зафіксували вже понад 1 мільйон випадків ковіду

За минулу добу в Україні виявили 11 490 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу - 2 721 особу. 223 пацієнти померли. 15 775 осіб одужали. За добу було здійснено 66 358 тестувань, зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 001 132 особи, 631 435 - одужали. Від ускладнень захворювання померли 17 395 пацієнтів.

Всього було проведено 5 390 952 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 105 040 випадків;

Вінницька область – 21 490 випадків;

Волинська область – 31 917 випадків;

Дніпропетровська область – 55 174 випадки;

Донецька область – 33 738 випадків;

Житомирська область – 37 468 випадків;

Закарпатська область – 27 543 випадки;

Запорізька область – 50 115 випадків;

Івано-Франківська область – 42 482 випадки;

Київська область – 55 497 випадків;

Кіровоградська область – 8 090 випадків;

Луганська область – 9 443 випадки;

Львівська область – 58 372 випадки;

Миколаївська область – 28 351 випадок;

Одеська область – 66 971 випадок;

Полтавська область – 33 509 випадків;

Рівненська область – 39 634 випадки;

Сумська область – 38 923 випадки;

Тернопільська область – 32 972 випадки;

Харківська область – 66 788 випадків;

Херсонська область – 16 408 випадків;

Хмельницька область – 37 600 випадків;

Черкаська область – 36 418 випадків;

Чернівецька область – 38 914 випадків;

Чернігівська область – 28 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Наразі план передбачає чотири етапи вакцинації. МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців.

З 19 грудня і до 28 лютого в Україні діють нові правила карантину.