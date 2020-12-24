Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні зафіксували вже понад 1 мільйон випадків ковіду

За добу виявили 11 490 випадків захворювання, 15 775 пацієнтів одужали.

В Україні зафіксували вже понад 1 мільйон випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні виявили 11 490 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу - 2 721 особу. 223 пацієнти померли. 15 775 осіб одужали. За добу було здійснено 66 358 тестувань, зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 001 132 особи, 631 435 - одужали. Від ускладнень захворювання померли 17 395 пацієнтів.

Всього було проведено 5 390 952 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 105 040 випадків;
  • Вінницька область – 21 490 випадків;
  • Волинська область – 31 917 випадків;
  • Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
  • Донецька область – 33 738 випадків;
  • Житомирська область – 37 468 випадків;
  • Закарпатська область – 27 543 випадки;
  • Запорізька область – 50 115 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
  • Київська область – 55 497 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 090 випадків;
  • Луганська область – 9 443 випадки;
  • Львівська область – 58 372 випадки;
  • Миколаївська область – 28 351 випадок;
  • Одеська область – 66 971 випадок;
  • Полтавська область – 33 509 випадків;
  • Рівненська область – 39 634 випадки;
  • Сумська область – 38 923 випадки;
  • Тернопільська область – 32 972 випадки;
  • Харківська область – 66 788 випадків;
  • Херсонська область – 16 408 випадків;
  • Хмельницька область – 37 600 випадків;
  • Черкаська область – 36 418 випадків;
  • Чернівецька область – 38 914 випадків;
  • Чернігівська область – 28 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Наразі план передбачає чотири етапи вакцинації. МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців.

З 19 грудня і до 28 лютого в Україні діють нові правила карантину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також