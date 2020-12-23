Уряд схвалив посилення відповідальності за порушення обсервації та самоізоляції

Законопроєкт також передбачає зміни в законодавстві щодо реалізації повноважень відповідних органів з розгляду таких справ про адміністративні правопорушення.

Кабінет міністрів на засіданні схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Про це повідомив у Facebook народний депутат Василь Мокан.

Зокрема, законопроєкт передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.

Законопроєкт також передбачає зміни в законодавстві щодо реалізації повноважень відповідних органів з розгляду таких справ про адміністративні правопорушення.

Обов’язковій самоізоляції підлягають, зокрема, особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим коронавірусом, особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Нагадаємо, 17 грудня депутати ухвалили закон, що передбачає відповідальність за допуск людей без масок і респіраторів у громадський транспорт та приміщення у період карантину.

Документ передбачає відповідальність підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно, або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів (3400-5100 гривень).

Аналогічний штраф у 3400-5100 гривень накладається, якщо і працівники транспорту чи закладу не мають масок чи респіраторів.

У листопаді Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Закон дозволяє штрафувати тих осіб, які нехтують карантинними нормами і не вдягають засобі індивідуального захисту. Штраф становить 170-255 гривень.

У березні Національна поліція збільшила кількість патрулів для контролю карантину і самоізоляції громадян, які прибули в Україну.