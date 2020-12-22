Наступного року антибіотики продаватимуть за е-рецептами

Це також стосується інсуліну, препаратів для імуносупресії та препаратів, які містять наркотичні речовини.

Міністерство охорони здоров'я збирається ввести електронну систему продажу спеціальних ліків, зокрема і для продажу деяких антибіотиків.

Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

Це також стосується інсуліну, препаратів для імуносупресії та препаратів, які містять наркотичні речовини.

"Наступним кроком будуть антибіотики, які будуть продаватися виключно за електронним рецептом... Ця система електронних рецептів є частиною цифрових трансформацій, які ми запустили. Ми розробляємо зараз модуль, плануємо, що з 1 квітня, він почне працювати", - сказав Степанов.

За його словами, через збільшення самовільного вживання антибіотиків МОЗ також посилює контроль за аптеками і змінює правила відпуску ліків.

"Держлікслужбі було надано відповідне доручення щодо контрольних заходів, які вони повинні виконуватися. Одне із них – паперові рецепти лікаря повинні зберігатися в аптечних закладах протягом одного року, щоб Держлікслужба в будь-який момент могла здійснити перевірку щодо відпустку відповідних антибіотиків", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у липні 2020 стало відомо, що Міністерство охорони здоров‘я планує, що перехід на систему 2D-кодування лікарських засобів для запобігання їх фальсифікацій, завершиться за 2-2,5 року. Тоді ж очільник МОЗ повідомив, що в Україні триває впровадження системи електронних рецептів для боротьби з неконтрольованим відпуском лікарських засобів та з небезпечним самолікуванням.