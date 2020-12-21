В Україні третій тиждень поспіль знижується кількість нових випадків коронавірусу, - Степанов

Різниця між минулим і позаминулим тижнем склала майже 400 випадків інфікування.

Уже третій тиждень поспіль в Україні фікусують зменшення кількості нових інфікованих COVID-19.

За минулий тиждень виявили 70 327 нових випадків, а за позаминулий - 78 712, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я хочу повідомити, що вже третій тиждень поспіль ми бачимо зниження кількості випадків", - зазначив він.

Степанов пояснив, що МОЗ оцінює ситуацію із захворюваністю за тижнями, оскільки госпіталізація та кількість тестів залежать від дня тижня.

Він додав, що зараз на COVID-19 хворіють 367 637 осіб, що на 11 тисяч менше, ніж тижнем раніше.

9 грудня глава МОЗ Максим Степанов заявив про стабілізацію захворюваності на COVID-19. Міністр запевнив, що поліпшення статистики не пов’язане зі зменшенням кількості тестувань. Степанов наголосив, що спостерігається зменшення кількості госпіталізованих за добу, що є "одним з основних показників навантаження на медичну систему".

Однак фахівці Київської школи економіки зазначили, що зменшення добової кількості нових випадків коронавірусної хвороби за тиждень 30 листопада – 6 грудня ще не свідчить про стабілізацію захворювання. Вони вважають, що поліпшення статистики захворюваності пов’язане зі зменшенням ПЛР-тестів.

Після цього МОЗ змінило підходи до тестування та розпорядилося тестувати усіх пацієнтів з ознаками ГРВІ, а не тільки з ознаками коронавірусу.

Кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вийшла на "плато" захворюваності на коронавірус, коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою.