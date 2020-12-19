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Сімейні лікарі зможуть тестувати на ковід, – МОЗ

Відповідна робота має бути налагоджена до 23 грудня.

Сімейні лікарі зможуть тестувати на ковід, – МОЗ
Фото: novograd.city

Сімейні лікарі отримають швидкі тести на антиген до коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує пресслужба МОЗу.

“Змінено алгоритм, який передбачає фінансування сімейних лікарів на закупівлю тестів на антиген для проведення дослідження”, – йдеться у повідомленні.

Відповідна робота має бути налагоджена до 23 грудня.

“У разі, якщо є відповідні ознаки, чи пацієнт підпадає під категорії: ознаки коронавірусної хвороби, будь-які респіраторні захворювання, або був тісний контакт з людиною, у якої підтверджений COVID-19, це дослідження буде рекомендоване сімейним лікарем”, – додали у міністерстві.

Нагадаємо, МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що українців також тестуватимуть на антиген.

В Україні станом на 19 грудня зафіксовано 11 742 нові випадки коронавірусної хвороби, померло 213 осіб.

Відсьогодні у країні діють нові карантинні обмеження.

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