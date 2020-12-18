Рада дозволила у наступному році коштом держбюджету закуповувати ліки, які не включені до Національного переліку

За це рішення проголосувало 282 нардепи.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволить закуповувати коштами державного бюджету або відшкодувати вартість тих лікарських засобів, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів або Програми медичних гарантій, але є необхідними для лікування громадян.

За це рішення проголосувало 282 нардепи. Йдеться про проєкт закону №4472 про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (щодо відтермінування введення в дію частини десятої статті 10). Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

"Метою законопроєкту є забезпечення безперебійного доступу пацієнтів до лікарських засобів належної якості за рахунок коштів державного бюджету за програмою медичних гарантій",- йдеться в Пояснювальній записці.

Зокрема, документ відтерміновує на рік (до 1 січня 2022 року) введення в дію частини десятої статті 10 Закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Автори законопроєкту сподіваються, що закон дозволить удосконалити доступ громадян до лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада дозволила застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби COVID-19 незареєстровані лікарські препарати, якщо вони рекомендовані офіційними органами США, країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Канади, Китаю, Ізраїлю.