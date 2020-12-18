Рада поширила пільги медпрацівників на професіоналів з немедичною освітою

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4464 про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я).

Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосували 283 нардепи.

"Проєкт Закону розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, що залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту, що сприятиме зниженню дефіциту кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я", - йдеться в Пояснювальній записці.

Зокрема закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків тощо) та поширює на них пільги. До переліку цих пільг також входить доплата до заробітної плати за участь у наданні медичної допомоги хворим на COVID-19.

Визначено, що перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначає Міністерство охорони здоров’я України.

Відповідно до документа, Кабінету Міністрів доручено невідкладно установити доплати до заробітної плати професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я та безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед людей під час дії карантину, у розмірі, визначеному для лікарів.

Нагадаємо, у вересні Кабмін виділив на доплати медикам 5,95 мільярда гривень. МОЗ попросив Мінфін збільшити витрати на програму медичних гарантій. Міністр охорони здоров'я Степанов зазначив, що витрати на медичні гарантії мають становити не менш ніж 5% ВВП країни.