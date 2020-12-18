Кулеба пояснив, чому не ходить на проросійські телеканали: "Ви ж не вступаєте в лайно"

Голова МЗС пояснив, що таким чином він може "не легітимізувати їхнє існування".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не поділяє думку, що потрібно ходити на всі телеканали, щоб "достукатися" до аудиторії.

Так він відповів на запитання "Радіо НВ" про відвідини проросійських телеканалів.

За словами Кулеби, щодо цих телеканалів є "рішення у двох вимірах".

"Перший - індивідуальний, другий - системний. На індивідуальному рівні я для себе декілька років тому прийняв рішення, що ніколи не братиму участь в телешоу і програмах певної групи телеканалів. Вони ображалися, дзвонили, усіляко мене затягували. Але я вважаю, що якщо ти можеш дозволити собі не ходити і не підживлювати їхні ефіри фактом своєї присутності, не легітимізувати цим їхнє існування, то ти маєш це робити", - зазначив голова МЗС.

Кулеба наголосив, що не поділяє підходи спікерів чи політиків, які кажуть, що "треба бути скрізь, щоби достукатися до будь-якої аудиторії".

"Ви ж не вступаєте в лайно, тому що треба вступити на грішну землю, правильно? Ви намагаєтеся лайно обійти. Так і тут. В інформаційному просторі ситуація така ж. Тобто є якісь правила особистої гігієни, яких потрібно дотримуватися", - додав міністр.

Нагадаємо, у грудні 2019 року колишня представниця Кабінету Міністрів, депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук стала причиною бійки у Верховній Раді після того, як один із колег запропонував виключити її з фракції за те, що вона ходить на проросійські телеканали. Тоді за неї заступився Максим Бужанський.