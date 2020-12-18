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"Слуга народу" Камельчук заявив, що проституція "забирає енергію в жінки і не віддає її чоловіку"

У своїх твердженнях він послався на ведичні науки. 

"Слуга народу" Камельчук заявив, що проституція "забирає енергію в жінки і не віддає її чоловіку"
Юрій Камельчук
Фото: galinfo

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше називав коронавірус вигаданою хворобою, заявив, що проституція призводить до втрати енергії в усій країні.

В ефірі програми "Мокрик по живому" на "Громадському" нардеп коментував, чому виступає за заборону абортів та проти легалізації проституції. Журналіст зауважив, що, на думку Камельчука, кожна людина вільна на свій розсуд розпоряджатися своїм здоров'ям і робити чи не робити вакцини, але жінка не має право на аборт та проституцію.

"Проституція - вона забирає енергію в жінки, яка цим займається і вона не додає енергії чоловікові, який іде до такої жінки. Це в ведичних науках написано", - заявив він.

Нардеп додав, що "проституція - роздача своєї енергії, особливо іноземцям, я з цієї точки зору скажу, призводить до зменшення кількості енергії в даній країні, зокрема Україні".

Аборти Камельчук назвав знищенням психофізичного стану жінки.

Нагадаємо, цього тижня Камельчук заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою". "Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами - є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, хтось каже про 50%, дехто вважає нормальним 30%... Для мене звучить навіть це ненормально. Питання: якщо у неї така ефективність, то що ж вона лікує і чи не шкодить?".

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