Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
ГоловнаПолітика

Фракція "Голос" заявила про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета

В ОПЗЖ проголосувала значно більша кількість депутатів, ніж та, яка фізично була присутня.

Фракція "Голос" заявила про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Парламентська фракція "Голос" заявила про кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів і збирається його оскаржувати.

Про це заявила журналістам депутатка від "Голосу", ексзаступниця міністра освіти Інна Совсун.

"Безперечно, це право парламенту - вирішувати, хто буде членом уряду. І право більшості - вирішувати, хто буде міністром. Що мене обурило сьогодні, - це те, що ми побачили фальсифікацію результатів голосування. Що є особливо важливим в умовах, коли за офіційною інформацією за пана Шкарлета проголосувало 226 голосів. Разом із тим ми бачимо, що у фракції ОПЗЖ проголосувала значно більша кількість депутатів, ніж та, яка фізично була присутня в той момент в залі парламенту. До прикладу, жодна людина не бачила пана Суркіса в залі парламенту. Його картка проголосувала за. При чому не тільки за призначення Шкарлета, а й за 40 інших випадків його картка голосувала", - сказала вона.

Совсун наголосила, що її партія вимагатиме, щоб завтра це питання винесли на розгляд парламенту. Вона також висловила сподівання, що її підтримають інші політичні партії.

"Ми будемо звертатися до спікера парламенту з тим, аби він відреагував на це. І аби ми чітко сказали: не можна призначати міністрів обманним шляхом", - наголосила Совсун.

На сайті Ради також зазначається, що Григорій Суркіс сьогодні голосував проти призначення Юрія Вітренка головою Міненергетики.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки. Він був виконувачем обов'язків міністра з червня 2020 року. За проголосували 226 нардепів. Проти висловилися 43 парламентарії, утрималися 39. Не брали участі у голосуванні 35 нардепів.

Джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також