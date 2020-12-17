Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
ГоловнаПолітика

Малюська з паяльником та праскою у руках привітав держвиконавців з професійним святом

Голова Мін'юсту продемонстрував, за допомогою яких засобів відбувалося примусове стягнення заборгованості у 90-х роках.

Міністр юстиції Денис Малюська привітав державних виконавців з їхнім професійним святом.

Він опублікував у фейсбуці фото з паяльником та праскою у рукахі і зазначив, що таким чином він продемонстрував, за допомогою яких засобів відбувалося примусове стягнення заборгованості в 90-х роках.

Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Десь таким було уявлення про «примусове стягнення заборгованості» у 90-х. Зараз ці слова вже асоціюються з роботою виконавця на комп‘ютері". І так, я в курсі, що асвп (автоматизована система виконавчого провадження, - ред.) підвисає. За місяць - буде літати... Зарплати невеликі, роботи багато і сторони виконавчого провадження проклинають, але система невпинно змінюється на краще. І це - звдяки Вам. З Днем працівника державної виконавчої служби!!", - написав Малюська.

Нагадаємо, після запуску судової реформи в Міністерстві юстиції розпочалася реформа виконавчої служби, а саме – набір приватних виконавців. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Причина несплати боргів не в тому, що люди не можуть платити. Вони знають, що ніхто не змусить їх повертати борги".

Минулого року Кабмін ліквідував Інститут кримінально-виконавчої служби. Зазначалося, що студенти продовжать навчання в Національній академії внутрішніх справ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також