Міністр юстиції Денис Малюська привітав державних виконавців з їхнім професійним святом.

Він опублікував у фейсбуці фото з паяльником та праскою у рукахі і зазначив, що таким чином він продемонстрував, за допомогою яких засобів відбувалося примусове стягнення заборгованості в 90-х роках.

Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Десь таким було уявлення про «примусове стягнення заборгованості» у 90-х. Зараз ці слова вже асоціюються з роботою виконавця на комп‘ютері". І так, я в курсі, що асвп (автоматизована система виконавчого провадження, - ред.) підвисає. За місяць - буде літати... Зарплати невеликі, роботи багато і сторони виконавчого провадження проклинають, але система невпинно змінюється на краще. І це - звдяки Вам. З Днем працівника державної виконавчої служби!!", - написав Малюська.

Нагадаємо, після запуску судової реформи в Міністерстві юстиції розпочалася реформа виконавчої служби, а саме – набір приватних виконавців. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Причина несплати боргів не в тому, що люди не можуть платити. Вони знають, що ніхто не змусить їх повертати борги".

Минулого року Кабмін ліквідував Інститут кримінально-виконавчої служби. Зазначалося, що студенти продовжать навчання в Національній академії внутрішніх справ.