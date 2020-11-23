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Мін'юст запроваджує систему рейтингування в'язниць

Система обраховує понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань.

Мін'юст запроваджує систему рейтингування в'язниць
Фото: Надано автором

Міністерство юстиції України запроваджує систему рейтингування в'язниць.

Про це заявив у Facebook міністр юстиції України Денис Малюська.

"Ми запроваджуємо систему рейтингування (оцінки ефективності) в’язниць. Система була розроблена нашими канадськими партнерами з проєкту "SURGe" у співпраці з Міністерством юстиції України. Нова система складається з інструментів оцінки та цифрової аналітичної карти виправних колоній та СІЗО", - написав Малюська.

За його словами, цей інструментарій допоможе Міністерству юстиції регулярно відстежувати прогрес установ виконання покарань у таких сферах діяльності:

  • Фінанси
  • Кадрове забезпечення
  • Безпека/режим
  • Соціально-виховна робота
  • Матеріальні умови тримання
  • Права людини
  • Охорона здоров'я
  • Державне підприємство установи виконання покарань

Малюська зауважив, система обраховує понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань.

"Кінцева мета: домогтися, щоб установи виконання покарань краще досягали їхньої головної мети – робити суспільство безпечнішим. Рушійною силою ринкової економіки у приватному секторі є конкуренція. Конкуренція у публічному секторі такою силою не стає, допоки не з‘являється рейтинг", - додав міністр.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що за використання платних камер у слідчих ізоляторах України уже заплатили мільйон гривень.

Експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг. Мін'юст також запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери СІЗО.

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